法国巴黎检方在示威期间执法人员遭袭后，已就谋杀未遂展开调查。据德国之声报道，有人向宪兵投掷燃烧瓶，检方还表示，有爆炸物投向宪兵和警察。

夏朗通门附近的袭击

事件发生在夏朗通门附近，当时一场游行于周六结束。检方称，约15名宪兵以及警察成为袭击目标。法新社的照片和视频显示，一枚燃烧装置在一名宪兵脚边爆炸，并点燃了其防护装备。

检察官表示，初步记录的伤情包括二度烧伤和耳鸣。与此同时，调查人员仍在确定受伤人员的确切人数及其伤势严重程度。迄今尚无人因该袭击案被拘留。法国内政部长洛朗·努涅斯称这次袭击为谋杀未遂。

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抗议期间的拘留

法国内政部报告称，在示威活动和万圣节之夜期间，全国共有779人被拘留。这一数字涵盖两起事件，并更新了周六晚间公布的565人被拘留的此前估计。官方表示，当晚剩余时间未发生严重事件。

巴黎有105人被拘留：88人因抗议活动被拘留，另有17人在万圣节之夜被拘留。共有89人仍被羁押，其中至少22人为未成年人。抗议活动涉及高生活成本和政府政策。内政部估计全国参与者人数为32万，而工会称参与者接近50万。

拘留总人数低于前一个周六动员期间记录的1314人，也低于10月17日发生大规模骚乱和抢劫时的2628人。

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