英国西北部曼彻斯特的一家法院上，检方表示，在一名60多岁男子的手机中发现了逾百万张照片和视频录像。检方称，这些材料记录了对其妻子的暴力行为。该男子已就约60项针对其妻子的性犯罪认罪，Dawn报道。为保护受害者身份，其姓名未被公开。

控方证词

检察官路易丝·奥克利告诉陪审员，该男子在20年间对妻子下药并实施强奸，据称还邀请其他男子参与暴力行为。她说，他拍摄了这些犯罪行为，并在互联网和社交应用程序中向“志同道合者”传播相关材料。

检察官还表示，一些被告多年来一直与该男子在线交流，并据称密谋向该女子注入物质，以便对她实施暴力。从2023年起，按控方说法，他开始邀请男子到他们家中，并拍摄自己和其他人在该女子失去意识时强奸她的过程。

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对九名男子的审判

奥克利称，该男子被捕后查获的手机是一间“忏悔室”，其中包括可追溯至2004年的他的“野蛮性幻想”。她说，这些材料不仅记录了该男子实施的暴力，还记录了其他人实施的暴力，其中包括目前坐在被告席上的人。

该男子及另外13人被控密谋对该女子实施暴力。其中4人已就不同指控认罪。曼彻斯特法院目前正在审理9名年龄在28岁至70岁之间男子的案件，他们否认强奸、性侵以及密谋注入使人昏迷或丧失反抗能力的物质等指控。

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