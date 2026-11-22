美国总统唐纳德·特朗普的谈判团队提出的、参照北约第5条向乌克兰提供集体防御保障的提议，在基辅的部分欧洲盟友中引发了谨慎的乐观情绪，但欧洲方面担心此类协议将带来过高的政治和安全代价。 据《Politico》2026年11月22日（周日）报道。

据该媒体报道，经过数周谈判，特朗普的特使贾里德·库什纳表示，美国总统对这一“重大协议”持“开放”态度，而俄方据称也接受这一构想。

尽管克里姆林宫方面尚未公开确认，且俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫已驳回乌克兰在北约中拥有“准成员国”地位的提议，但弗拉基米尔·普京并未公开否决库什纳的计划。 一位接近谈判进程的欧洲官员指出，在安全保障问题上已取得进展，而关于欧洲安全的讨论目前正在欧洲伙伴的参与下进行，且没有极端的要求。 预计下一轮有欧洲参与的谈判——届时将讨论能源领域及黑海地区的停火问题——可能于11月26日后在阿布扎比举行。

与此同时，欧洲外交官和分析人士警告称，此类协议形式可能带来的风险。据《Politico》报道，美方此前曾向基辅方面探询，是否愿意以放弃乌克兰控制的顿巴斯部分地区为代价，换取加入北约的资格， 而贾里德·库什纳还提出了重新审视整个战前欧洲安全架构以及北约与莫斯科关系的议题。 伦敦查塔姆研究所（Chatham House）专家格雷戈尔·鲁斯警告称，以《北约宪章》第5条为蓝本的保障可能成为“特洛伊木马”， 如果这项重大协议的条件是将顿巴斯移交给俄罗斯，并限制北约在东欧的军事存在，这实际上将赋予俄罗斯对欧洲安全的否决权。

来源：Politico。

弗拉基米尔·普京在私下接触中表示同意，战争结束后，乌克兰可以从美国和欧洲伙伴那里获得类似北约第5条的安全保障，但前提是北约不会在乌克兰境内部署基地或军队。

美国总统特使史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳在过去几个月里，多次在与乌克兰及欧洲国家代表的闭门会议上，提出以基辅可能加入北约作为交换，换取俄罗斯在领土问题上做出让步。

俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫表示，莫斯科甚至不会同意乌克兰在北约的所谓“准成员国”地位。据他称，任何赋予基辅此类地位的方案，对克里姆林宫来说都是不可接受的。

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