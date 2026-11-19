俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京将中国国家主席习近平与美国总统唐纳德·特朗普的会晤称为“外交史上的新篇章”。与此同时，他冷嘲热讽地声称，俄罗斯所谓“并未对乌克兰发动战争”。

据普京称，此次对话“完全自由”且“非常坦率”，并为“无论以何种形式进行的后续接触”奠定了基础。

这位独裁者声称，习近平营造了“一种氛围，使我们能够就双方关心的议题自由交换意见”。

这位俄罗斯独裁者再次散布了关于对乌克兰战争的不实言论。据他所言，莫斯科似乎并未发动军事行动，而只是试图“结束军事行动”，他声称这些行动“早已开始”。

“我们没有发动任何战争，”这位克里姆林宫领导人冷嘲热讽地表示。

普京还提到了据他所说在2025年8月安克雷奇会晤期间达成的协议。 他声称，俄方似乎“同意了妥协”，但乌克兰和欧洲国家“并未接受这些妥协”。

此外，普京再次指责基辅方面据称不愿结束战争。在他看来，原因在于选举。

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼齐在亚太经济合作组织（APEC）峰会上呼吁俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京立即停止对乌克兰的战争。 他还指出，俄罗斯的侵略是导致全球贸易面临严重问题的原因之一。

11月19日，在美国深圳举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会上，美国总统唐纳德·特朗普与侵略国俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京展开了双边会谈。

克里姆林宫披露了11月18日在中国深圳举行的美国总统唐纳德·特朗普与弗拉基米尔·普京会谈的细节。双边会晤结束后，两国领导人未向记者发表联合声明。

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