在关于乌克兰战争的谈判中，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京曾向美国总统特使贾里德·库什纳提出，以商业协议作为交换，以换取美国放松制裁。 可能的提议包括在萨哈林岛附近进行联合石油开采，以及向美国供应柴油。

据《金融时报》报道，俄方提议在萨哈林岛附近组织美俄联合开采石油。

《纽约时报》还报道称，普京曾提议将一家受制裁的俄罗斯能源公司出售给一个投资者财团。 该财团原计划包括阿联酋总统的兄弟旗下的一家公司、库什纳在阿尔巴尼亚的合作伙伴——一家卡塔尔公司，以及唐纳德·特朗普的一位主要捐助者。

与此同时，贾里德·库什纳本人否认曾就出售该公司的事宜进行过讨论。

此外，据称俄方曾提议在中期选举前夕向美国供应柴油。

而据该媒体报道，普京则试图说服美国总统唐纳德·特朗普暂停部分针对俄罗斯的制裁。

白宫前俄罗斯事务顾问菲奥娜·希尔认为，俄罗斯总统正试图通过商业提议来吸引库什纳和其他美国方面的代表。

“他试图用商业交易来诱惑贾里德和其他人，”希尔指出。

在一次会晤中，弗拉基米尔·普京向贾里德·库什纳展示了一份来自国家档案馆的文件，该文件涉及这位美国特使的祖父在大屠杀期间参与游击运动的事迹。

库什纳将这一举动视为对苏联作为美国盟友在抗击纳粹德国斗争中所扮演角色的微妙暗示。

《纽约杂志》对此进行了报道。

欧盟正准备对俄罗斯实施100多项新制裁。这些限制措施可能涉及银行、能源公司以及绕过现行规定运输俄罗斯石油的油轮。 据彭博社报道，欧盟各国外交部长可能最早于11月16日审议这些措施。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基宣布签署了新的制裁法令，旨在加强对俄罗斯的施压。

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