在访问中国期间，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京品尝了几道传统菜肴，其中包括炖猪蹄和猪耳。 他的饮食偏好再次引发了人们对其健康状况可能存在问题的关注，但目前尚无具体证据证实这些猜测。

这些菜肴是这位俄罗斯独裁者每次访华时最喜爱的食物之一。深圳康莱德酒店中餐行政总厨欧国成谈到了普京的饮食偏好。

据这位主厨介绍，这位俄罗斯独裁者钟爱粤菜，并多次点选相同的菜品——每道菜都点了两到三次。其中包括炖猪蹄、 猪耳、配以粉红醋汁的蒸蟹配肉饼，以及用新鲜姜粉烤制的福建东部黄鲷。

“普京曾多次点过某些菜肴——每道都点了两三次。 他甚至将部分食物带上了回程航班。他的工作人员还告诉我们，他非常喜欢潮州菜和粤菜，”这位主厨指出。

报道还特别强调了这些食物的营养价值。例如，炖猪蹄富含胶原蛋白、蛋白质、铁、锌和维生素B12。传统上认为，这类食物有助于维护关节和肌肉的健康。 猪耳也是蛋白质和胶原蛋白的来源，而胶原蛋白被认为有助于维持皮肤健康并延缓衰老过程。

与此同时，这位俄罗斯领导人的健康状况继续引发关注。普京曾多次试图展示自己的身体活力，特别是在狩猎和骑马时，这些画面曾出现在宣传材料中。 然而，在最近莫斯科体育与文化发展委员会会议的照片中，他看起来疲惫不堪，且一只手反常地搭在颈部和耳朵附近。

此外，今年年初在总统国情咨文演讲期间，普京曾突发剧烈咳嗽，并用手势抚摸颈部。当时发布在Telegram上的相关视频，不久后便被克里姆林宫频道删除。

与此同时，美国总统唐纳德·特朗普也提到了峰会期间的宴请。他向记者坦言，自己很喜欢中餐，尽管他甚至不知道自己具体品尝了哪些菜肴。

“我喜欢所有的中餐。习近平主席请我吃了美味的中餐，我甚至不知道那具体是什么菜。但真的非常好吃，”特朗普说道。

来源：《每日星报》

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回顾一下，特朗普和普京在深圳结束会晤时，并未向媒体发表联合声明。

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