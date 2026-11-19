自对乌克兰发动全面战争以来，克里姆林宫领导人弗拉基米尔·普京首次与对俄实施制裁的国家元首们一同出现在合影中。这张合影摄于在中国深圳举行的亚太经合组织（APEC）峰会。

照片中，普京站在第一排，位于中国国家主席习近平的右侧。中国国家主席的另一侧则是美国总统唐纳德·特朗普。

这张合影中还出现了加拿大和澳大利亚的领导人——这两个国家曾因俄罗斯对乌克兰的侵略而对俄实施制裁。

据《纽约时报》指出，这是自战争爆发以来，普京首次与这些国家领导人同框合影——这些国家多年来一直谴责俄罗斯入侵乌克兰，并试图使俄罗斯遭到国际孤立。

这张照片的出现引发了澳大利亚和加拿大总理在本国的批评。特别是，安东尼·阿尔巴内塞和马克·卡尼因与俄罗斯领导人合影而受到批评。

两位总理解释称，他们参加集体合影是出于对作为亚太经合组织（APEC）峰会东道国的中国的尊重。

《纽约时报》对此进行了报道。

回顾此前在中国深圳举行的集体合影环节，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京曾试图站在美国总统唐纳德·特朗普和中国国家主席习近平身旁。 然而，中国领导人用手势示意普京往后走，最终将他安排在自己的妻子彭丽媛身后。

弗拉基米尔·普京抵达中国深圳，参加亚太经济合作组织峰会。 这架搭载着“侵略国”俄罗斯联邦元首的伊尔-96飞机，于周三凌晨两点过后不久降落在宝安国际机场。

在11月18日于中国举行的峰会上，这位克里姆林宫领导人表示，欧洲国家未能适应失去进入俄罗斯市场以及廉价能源供应的局面。他认为，这导致欧洲地位削弱，经济潜力下降。

关注我们在