俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京已将日本公司Japan Tobacco International（JTI）——全球最大的香烟生产商之一——的资产移交国家管控。涉及的四家企业共雇佣约4000名员工。 该公司占据俄罗斯香烟市场约40%的份额。

根据普京11月5日签署的法令，JTI在俄罗斯四家企业的股份已移交当地公司“工业资产”股份公司管理。

JTI位于圣彼得堡、罗斯托夫-纳-多努、利佩茨克州和列宁格勒州的工厂均已转由俄方控制。

克里姆林宫在法令中未说明作出此决定的原因。与此同时，这是又一起将外国企业资产移交俄方控制的案例，这些企业在俄罗斯对乌克兰发动全面入侵后仍继续在俄运营。

该法令涉及这家日本公司的四家企业：

JTI 顿河烟草（JTI Donskoy Tabak） ——罗斯托夫-纳-多努；

“彼得罗”（Petro） ——圣彼得堡；

JTI叶列茨 ——利佩茨克州；

Kres Neva——列宁格勒州。

JTI在俄罗斯的业务占据当地香烟市场约40%的份额。该公司旗下各工厂及办公室共有约4000名员工。

在俄罗斯，该公司生产Winston、Glamour、Camel、LD和Sobranie等国际品牌产品，以及“彼得一世”、“俄罗斯风格”和“顿河烟草”等本土品牌。

日本烟草国际（JTI）自1999年起进军俄罗斯市场。2018年，该公司收购了当地制造商“顿河烟草”，从而成为该国最大的香烟生产商。

据该公司资料显示，20多年来，日本烟草集团（Japan Tobacco Group）在俄罗斯业务上的投资总额约为46亿美元。

2022年俄罗斯对乌克兰发动全面入侵后，JTI虽未退出俄罗斯市场，但暂停了在生产和营销方面的新投资。

JTI表示已知悉弗拉基米尔·普京的总统令，目前正在评估局势及可能采取的后续行动。该公司将保护利益相关方（尤其是员工）的利益列为优先事项之一。

与此同时，日本政府已通过外交渠道向俄罗斯提出抗议，并要求撤销该决定。

日本财务大臣片山皋月强调，东京方面一贯呼吁莫斯科不要损害日本公民和企业的利益。

JTI资产的移交发生在俄日关系恶化的背景下。特别是，俄罗斯特工部门最近以涉嫌间谍活动为由拘留了日本记者今井裕基。日方否认了这些指控。

日本国际烟草公司（JTI）的事件再次成为外国企业资产移交俄方的例证。

克里姆林宫继续对那些在针对乌克兰的全面战争爆发后仍留在俄罗斯市场运营的外国公司资产实施外部管理。

据欧洲新闻台报道。

此前，独裁者弗拉基米尔·普京签署了一项法令，将“工业资产”股份公司的 100%股权移交至“工业资产”股份公司“临时管理”，这些企业包括“彼得罗”、“克雷斯·涅瓦”、“JTI顿河烟草”和“JTI叶列茨”。

隶属于“统一俄罗斯党”阿尔泰边疆区立法会议议员瓦迪姆·斯马金旗下的阿尔泰公司“博奇卡里”， 已致函弗拉基米尔·普京，请求将其暂时接管股份公司“穆尔顿”和有限责任公司“穆尔顿合作伙伴”。

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