俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京表示，俄罗斯联邦准备将部分工业企业迁往非洲国家。据他称，此类合作符合莫斯科的利益，特别是在俄罗斯经济和企业面临多重制裁的背景下。

“这完全符合俄罗斯的利益，特别是在当今俄罗斯经济和企业面临多重制裁的情况下，”他说道。

他表示，俄罗斯企业拥有巨大的投资潜力，与非洲国家开展合作的发展空间十分广阔。

与此同时，普京强调，投资必须“可靠且有保障”，以便企业能够“不受外交形势影响”地开展运营。

普京的这一表态是对布隆迪共和国总统埃瓦里斯特·恩达伊希米耶讲话的回应。 他强调，非洲国家希望摆脱那种只出口原材料、却进口制成品的模式。

“非洲不会满足于出口原材料、进口制成品，”恩达伊希米耶表示。

他还强调，必须发展本国的生产能力，实现农业现代化，加强能源基础设施和物流通道建设，并加大对科研和技术的投入。

“我们必须发展自身的工业潜力，实现农业现代化，加强能源基础设施和物流通道建设，并加大对科研和技术发展的投入，”布隆迪总统说道。

他指出，非洲应当成为“真正的生产和销售市场，而不是仅仅停留在消费市场”。

此前一天，普京声称俄罗斯在发展高科技方面已取得“令人瞩目的成果”，并准备将自身经验传授给非洲合作伙伴。

“竞争对手在某些领域不得不追赶我们，并模仿我们的研发成果，”普京在面向包括埃塞俄比亚、津巴布韦和马里在内的22位非洲国家领导人发表讲话时表示。

俄罗斯联邦经济发展部长马克西姆·雷舍特尼科夫此前也表示，俄罗斯企业愿意在工业合作框架内，在非洲国家组织生产。

“我们向非洲传递的核心信息是：让我们携手保障主权发展，”雷舍特尼科夫说道。

他提议在制药行业和IT解决方案领域开展合作。 俄罗斯联邦工业和贸易部长安东·阿利哈诺夫则表示，俄方愿与非洲国家共同发展汽车制造业，增加汽车及零部件的供应，并开设服务网点。

俄罗斯国家原子能公司“罗萨托姆”向非洲国家提议，在沿海地区建造浮动核电站。

“作为第一步，浮动核电机组这一能源来源可以成为一个很好的切入点，既能解决自身问题，又能加入核能俱乐部，”该集团代表表示。

与此同时，俄罗斯最大的液化天然气（LNG）生产商“诺瓦泰克”公司向非洲国家提供了其自主研发的液化天然气生产技术，该技术已在北极项目中经过验证。

铝业巨头“俄铝”已与加纳签署备忘录，计划成立合资企业，从事铝土矿（铝生产所需的原材料）的开采和加工。

此前，俄罗斯能源部长谢尔盖·齐维廖夫表示，俄罗斯准备在非洲开展地质勘探，并在发现相应气田后进行天然气开采。

此外，莫斯科还提议对水力发电站进行现代化改造，并建设太阳能和热电厂。

“俄罗斯—非洲”峰会于9月28日至29日在莫斯科举行。据报道，54个非洲国家中有48个国家的代表参加了此次活动。

俄方正积极推动与非洲各国在工业、能源、技术及采矿领域的合作。 普京将生产转移的可能性归因于对俄罗斯的制裁压力，而非洲领导人则强调有必要发展本国工业并在非洲大陆内部加工原材料。

普京在“俄罗斯—非洲”论坛上发表了上述讲话。

此外，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京还提议非洲航空公司开通飞往俄罗斯的航线，称这将有助于旅游业的发展。

需要指出的是，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京正在莫斯科接待数十位非洲领导人，旨在深化与非洲各国的联系并增强俄罗斯的影响力。 自2022年俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来，非洲对莫斯科的重要性日益凸显。

需要指出的是，俄罗斯已加紧在非洲各国，特别是津巴布韦和布隆迪，招募雇佣兵。 据彭博社援引乌克兰情报部门简报称，莫斯科正试图招募来自民主制度薄弱、新闻自由受限国家的公民。

那些曾站在俄罗斯一边参战、随后被乌克兰俘虏的非洲国家公民，向在莫斯科举行的“俄罗斯—非洲”峰会与会者发出了呼吁。他们请求帮助他们返回家园。 据战俘处理协调总部数据显示，自全面入侵开始以来，已有来自18个非洲国家的公民被乌克兰俘虏，但俄罗斯迄今尚未在战俘交换中归还任何一名外国战俘。

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