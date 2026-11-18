俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京声称，俄罗斯经济已成功克服了制裁压力，成为欧洲最大的经济体，并掌握了尖端产品的生产技术。据他称，莫斯科准备与“友好”国家分享这些技术成果。

出席的企业包括Visa、万事达卡、波音、小米、中兴和百度。

“外部压力对俄罗斯来说是一个巨大的动力，激励我们持续巩固技术主权、提高劳动生产率、更新生产能力、掌握先进产品的生产技术，并用优质的国产产品充实国内市场。 结果，过去三年间，俄罗斯的国内生产总值增长了10%以上，”普京表示。

俄罗斯总统还声称，该国已站在“数字化转型的最前沿”，开发出“世界领先”的语言模型，并借助数字平台和人工智能在教育和医疗领域实现了“革命性突破”。

“我们愿意分享自身专长，成为现代解决方案的可靠供应商，无论是平台机制、数字服务还是卫星通信。 借此，我们将助力加强合作伙伴的技术主权，”普京表示。

普京关于俄罗斯经济成就的声明与近年来实际数据形成鲜明对比。 据俄罗斯联邦国家统计局数据，在全面战争爆发的第一年经济下滑后，2023年至2024年俄罗斯国内生产总值（GDP）的增长速度均超过全球平均水平，分别达到4.1%和4.9%。

然而，2025年俄罗斯经济增长放缓至1%。据俄罗斯经济与发展部预测，2026年这一指标将仅为0.4%。

因此，俄罗斯经济的预期增长速度将比国际货币基金组织估算的3%的世界平均水平低7.5倍。 与预计增长2.3%的美国经济相比，俄罗斯的增速将落后近6倍；而与中国（预计增长5%）相比，则将落后12倍以上。

另一个反映俄罗斯在技术领域面临问题的指标，是其在全球发明与创新市场中的份额。据高等经济学院估算，到2025年，该份额将降至0.8%——这是该国近代史上最低水平。

相比之下，美国在该市场的份额为14.8%，是俄罗斯的18.5倍。中国以46.5%的份额领先俄罗斯58倍。

普京在亚太经合组织（APEC）论坛的商业峰会上发表了上述言论，该峰会汇聚了各大跨国企业的领导人。

此前一天，俄罗斯储蓄银行行长赫尔曼·格雷夫表示，下半年企业支付状况急剧恶化，并预测由于经济困难、税收增加以及基础设施遭受打击的影响，这一负面趋势将在2027年持续。

11月18日，在中国的深圳，侵略国俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京在亚太经济合作组织论坛上对商界代表表示，经济胁迫手段据称已在大程度上失去了效力。

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