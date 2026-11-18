11月18日，在中国的峰会上，克里姆林宫领导人表示，欧洲国家未能适应失去进入俄罗斯市场及获取廉价能源的机会。他认为，这导致欧洲地位削弱，经济潜力下降。

普京于11月18日在中国深圳举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会上发表了上述言论。

“欧盟未能适应失去俄罗斯市场和廉价俄罗斯能源资源的局面，正在丧失其地位和潜力，”俄罗斯媒体援引这位独裁者在峰会上的发言称。

普京还表示，过去用于在全球范围内实现经济霸权的手段已经失去了其可怕的影响力。

此外，该独裁者在峰会上发言时指出，制裁、关税和出口限制“已无法阻止俄罗斯经济的发展”。

与此同时，他指责西方国家试图遏制竞争对手，而非适应世界经济形势的变化。

这位克里姆林宫领导人还表示，外部压力促使莫斯科“加强技术主权、更新生产能力并发展国内生产”。

普京还继续装作俄罗斯经济一切正常。据他称，过去三年里，“俄罗斯国内生产总值增长了10%以上，并且仍在持续增长”。

他还声称，俄罗斯的国家债务占GDP的比例约为17%，据他估算，这是全球最低的水平之一。

这位独裁者还谈到了外汇问题。

“我们既没有放弃美元，也没有放弃欧元。是别人拒绝让我们使用这些货币。老实说，那些这么做的人，其实是在自食其果，”普京表示。

众所周知，11月18日至19日，中国正在举办亚太经合组织（APEC）峰会。届时，三位世界领导人——普京、特朗普和习近平——将齐聚一堂，商讨既定议题。

深圳方面已封锁了普京下榻酒店的入口。

11月17日，克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，克里米亚大桥遭破坏以及俄罗斯归咎于乌克兰的其他袭击事件，不会影响俄罗斯、美国和中国领导人计划举行的会晤议程。

特朗普在与普京和习近平的会晤中，可能会采取损害乌克兰和欧洲利益的立场。

关注我们在