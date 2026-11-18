俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京抵达中国参加亚太经合组织（APEC）峰会，据媒体报道，他在会上遭遇了一系列公开羞辱。 一位政治学家推测，中国国家主席习近平之所以表现出这种态度，可能是因为俄罗斯发起了名为“新雅尔塔”的宣传活动，该活动设想由三位领导人瓜分世界。

“他在那里基本上被定位为主办方，就像个多余的人一样，”这位专家补充道。

与此同时，奥列什丘克不排除北京正是因为俄罗斯关于世界瓜分的言论，才对普京施加了不少“外交羞辱”。

该专家指出，对中国对待美国总统唐纳德·特朗普的态度截然不同——中国展现出双方处于对等地位，是两个平等的伙伴，正在就重要问题进行讨论。

对APEC场外会晤有何期待

奥列什丘克认为，这些会晤不会带来任何全球性的转变：



“这绝不会改变中国的全球政策，因为中国并没有这样的意愿。中国并不特别希望卷入俄乌战争，因为俄罗斯战争持续得越久，对中国的依赖就越大。”

他表示，目前中国的优先事项不是俄罗斯，而是美国。北京希望解决延长贸易战停火期的问题，以消除美方的一切诉求。

这位专家指出，俄罗斯目前处于依赖状态，而这种状况正合中国心意。

“而当普京开始忘乎所以、企图扮演某种特殊角色时，就会有人提醒他该安分守己。所有这些羞辱都经过了最大限度的隐晦处理，但懂行的人都看得一清二楚，”奥列什丘克强调道。

据他介绍，这是中国方面的一场相当精妙的外交博弈。北京向普京指明了他的位置，要求他按照预期行事，不要干涉主要大国的政治。

这位专家指出，这一切始于美国和俄罗斯领导人抵达中国之时：特朗普由习近平接见，而普京则由中国政治局委员接见。

“同时，他们特意挑选了一位身材高大、比普京高出一个头的人，这显然是针对克里姆林宫那位‘矮个子’的心理弱点，”他补充道。

奥列什丘克强调，他没想到中国人会表现得如此强硬。本可能会有许多毫无实质内容的微笑， 但俄罗斯人可能在“雅尔塔-2”的叙事上用力过猛，试图“窃取本应成为中国领导人胜利时刻的国际舆论事件”。



政治专家彼得·奥列什丘克在接受乌克兰国际新闻社（UNIAN）采访时表示，普京在这些会晤中显然没有获得任何实质性的好处。

普京宣称将进行经济革命，并建议各国购买俄罗斯的技术。



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