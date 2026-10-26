在比利时布鲁塞尔，一组外部顾问向欧盟委员会提交了一份报告，其中包含九项关于全面审查其行政架构的建议。该文件将成为改革的组成部分之一，这项改革旨在提高欧盟执行机构的效率、简化官僚程序并提升在该机构工作的吸引力，Politico Europe报道称。

总司之间的合作

该报告由欧盟委员会前秘书长凯瑟琳·戴领导的小组编写。小组还包括八名在国家行政机构和国际组织拥有工作经验的专家，其中包括经合组织和欧安组织。

主要建议包括加强欧盟委员会各总司之间的合作，并摆脱各部门彼此孤立运作的模式。顾问还建议加强秘书处总司，使其成为一个以取得成果为导向的战略中心，并采用以人为本的人工智能方法来简化行政流程。

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尚无最终决定

提交报告并不意味着欧盟委员会已经批准结构性改革。戴小组的结论将在由负责预算和公共行政事务的欧盟委员彼得·塞拉芬领导的更广泛审查框架内得到审议。他应在2026年底前向欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩提交最终建议。

潜在变化可能影响管理大量欧盟资金的总司，包括负责区域政策、农业、就业、渔业、研究和创新的部门。塞拉芬此前指出，重大结构性决定将与有关2028—2034年下一轮欧盟多年期预算的谈判密切相关，因此在这些谈判结束前不应期待作出此类决定。

审查的第一阶段包括15个内部工作方向以及数千名欧盟委员会员工提出的建议。另一个内部程序已于7月制定出一套初步建议，但这些建议旨在开启讨论，而非成为最终决定。

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