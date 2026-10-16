拉马指责外国势力煽动阿尔巴尼亚抗议活动——法国24台

10月16日，在阿尔巴尼亚首都地拉那，抗议者与警方之间的冲突已持续第四天。总理埃迪·拉马表示，未具名的“外国之手”是骚乱升级的幕后推手，并称这些势力试图阻挠阿尔巴尼亚加入欧盟的计划。

冲突与拘留

警方使用了催泪瓦斯和高压水炮，而抗议者向执法人员投掷石块，并焚烧垃圾箱以封锁道路。该市多个地区的冲突一直持续到夜间。据法国24台报道，示威者还试图闯入首都主干道上的政府机构。

始于周二的抗议活动聚集了数千人。他们要求拉马辞职，并对大学的学习条件和高昂的教育费用表示不满。据媒体报道，抗议活动还蔓延至阿尔巴尼亚其他城市，当地发生了规模较小的冲突以及学生抵制大学的行动。

18岁的抗议参与者莱迪娅告诉法新社，示威者不认为自己是罪犯，并希望在不离开阿尔巴尼亚的情况下过上更好的生活。她还指责当局对运动参与者冷漠且傲慢。

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骚乱期间，商店橱窗遭到破坏，数座政府建筑受到袭击，其中包括财政部。警方表示，周四因暴力行为拘留了160人。内政部长埃尔温·德莫表示，最近几天共有156人受伤，其中包括97名警察。

政府声明

德莫表示，已记录到两起警方过度使用武力的事件，两名执法人员已被停职。他还称，这场骚乱是那些试图通过暴力夺取权力的人所作的尝试。

拉马否认抗议活动与社会困难或人们追求更好生活的正当愿望有关。这位总理指责未具名的外国势力煽动抗议活动，但没有提供证据或细节。此前，阿尔巴尼亚的反政府抗议持续了数月；其最初导火索是一个颇具争议的度假区开发项目，该项目与美国总统唐纳德·特朗普的家族有关。

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