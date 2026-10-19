南非总统西里尔·拉马福萨在桑顿举行的Bana Pele Leadership Summit上表示，约有100万名3至5岁儿童未参加任何早期教育项目。据TimesLIVE报道，他呼吁加快扩大幼儿发展服务的覆盖范围，以在2030年前实现全民获得这些服务。

总统表示，对许多低收入家庭而言，即使此类项目收费不高也难以负担。因此，儿童无法获得为正规学校教育做准备的机会。拉马福萨还指出，对幼儿早期发展的投资可有助于减少贫困、创造就业岗位，并让更多女性参与经济活动。

2030年前的计划

政府实现全民获得幼儿发展服务的路线图是Bana Pele Shared Blueprint。该计划 предусматривает改善早期教育项目之间的协调、加强数据系统、登记更多机构并改善专业人员培训。

拉马福萨表示，该国已登记超过3.9万个早期教育项目，照料超过160万名儿童。与此同时，他承认，获得国家补贴的有资格获得此类支持的机构数量太少。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

登记与新规定

总统表示，当局正在加强去年启动的早期教育中心大规模登记行动。他说，这应有助于更多中心完成登记并获得支持资格。

内阁还批准了一项修订儿童相关立法的法案，以提交议会审议。拉马福萨表示，该文件旨在简化规范早期教育项目的规则。他强调，登记要求应保障儿童的健康与安全，同时不应排除在贫困社区运营的机构。

拉马福萨呼吁企业参与中心的建设和现代化改造、工作人员培训、为低收入家庭儿童的学费提供补贴，以及向机构提供学习材料和数字材料。

关注我们在