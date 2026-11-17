在波兰，冻结天然气价格的项目可能耗资约60亿兹罗提。波兰政府发言人亚当·什瓦普卡在Graffiti节目中表示，Polsat News报道。

主持人马尔钦·菲约韦克询问什瓦普卡该计划的成本，该计划原定于周二由部长会议讨论。发言人回答说，这笔金额可能为60亿兹罗提，但补充称，他需要核实确切数据。

能源价格

什瓦普卡强调，从公民安全的角度来看，这类项目十分重要。他表示，支持措施应涉及能源领域最脆弱的部分，因为能源问题对整个经济的发展有重大影响。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

主持人还询问了可能针对供暖补贴，包括颗粒燃料，以及电力补贴的问题。对此，发言人表示，政府应着重关注最脆弱的领域，以防止波兰经济放缓。

关于通胀和燃料的表态

政府发言人还表示，波兰正在快速发展，且据他评估，通胀率比马特乌什·莫拉维茨基担任总理期间低数倍。他补充说，与2023年11月相比，该国的经济发展非常强劲。

什瓦普卡将较低的燃料价格与政府的“更低燃料价格”项目联系起来。据他称，在周末和周一，燃料最高价格略高于6兹罗提，但许多司机已经能够以每升低于6兹罗提的价格加油。

关注我们在