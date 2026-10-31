波兰宪法法庭发言人维罗妮卡·希乔尔表示，占领该机构大楼并不意味着控制了宪法机构本身。她说，在法庭总部发生夜间事件后，法官们无意放弃履行职责。RMF24对此报道。

法庭发言人的立场

希乔尔表示，宪法法庭法官将继续服务波兰人民、捍卫宪法，并依照法律和自身良知作出裁决。她还坚持认为，博格丹·希温奇科夫斯基仍是法庭主席，巴尔特沃梅伊·索汉斯基担任副主席。

发言人指出，宪法法庭领导层的地位由有关该机构组织和诉讼程序的法律确定，而不是由关于普通法院体系的立法确定。她指责行政部门采取的行动在她看来破坏了民主法治国家的原则。

据希乔尔称，85项宪法法庭裁决正等待公布和执行，其中包括涉及提高养老金和社会福利的案件。她强调，执行法院裁决不应取决于这些裁决是否符合当局的立场。

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夜间事件与政界人士的反应

冲突升级发生在周五宣布法庭主席博格丹·希温奇科夫斯基和副主席巴尔特沃梅伊·索汉斯基暂停履职之后。由现任众议院选出的安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡随后被认定为负责该机构工作的人。法庭大楼附近局势紧张并发生示威活动，警方抵达现场。

夜间，波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基抵达该大楼，他中断了前往塞内加尔的行程。媒体上出现了他进入法庭总部的视频，以及总统代表与由现任众议院选为法庭法官的人士之间发生争执的视频。各方对这些事件的经过描述不一。

波兰总理唐纳德·图斯克在讲话中表示，对宪法法庭及其法官的攻击是破坏法治进程的又一个阶段。他将此事责任归咎于法律与公正党，以及总统安杰伊·杜达和卡罗尔·纳夫罗茨基。总统顾问布瓦热伊·波博日则称图斯克的讲话毫无意义，并表示，在他看来，政府首脑是占领法庭的幕后人物。

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