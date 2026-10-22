英国政党Reform UK宣布了12个媒体领域职位空缺，以在YouTube上推出一个每日播出的电视频道。据Channel NewsAsia报道并援引路透社消息，该党9月从加密货币企业家克里斯托弗·哈伯恩和本·德洛处获得了7200万英镑捐款。

Reform UK计划发展其现有的YouTube业务，目前该党每周已发布约八条内容。该党管理委员会成员加文·陶勒向路透社表示，扩张还将有助于让更多人为媒体露面做好准备，并减轻该党8名经常与传统媒体沟通的议员的负担。

媒体项目预算

据路透社消息人士称，该频道的初始预算将超过1000万英镑。该党计划聘用25名记者和编辑，制作采访、纪录片及其他内容。陶勒还表示，Reform UK认为传统媒体对该党抱有敌意。

Reform UK打算将7200万英镑中的约一半用于维持总部运作，直至下一次全国大选。该选举最迟必须在2029年年中举行。其余资金计划用于政策制定、聘请顾问、扩大竞选活动，以及创办一份初始发行量为1500万份的报纸。

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捐款与审查

路透社估算，Reform UK自年初以来已从私人捐助者处筹集8700万英镑。这超过了德国基督教民主联盟此前创下的欧洲纪录，该党在2024年筹集了8630万英镑的捐款和党费。

如此规模的资金引发了要求收紧英国捐款规则的呼声。工党政府威胁将进行具有追溯效力的立法修改，这可能使哈伯恩和德洛近期的捐款被认定为不被允许。Reform UK表示，可能会在法院对这一决定提出质疑。

该党还成为警方和议会针对早期资金问题调查的焦点，其中包括哈伯恩此前500万英镑的捐款。Reform UK表示，其对两名官员进行的内部审查未发现违反选举法的行为。

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