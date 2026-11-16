厄瓜多尔创纪录的降雨威胁到全球可可供应——彭博社

由于厄尔尼诺现象引发的创纪录暴雨，厄瓜多尔的可可供应面临威胁。这场自然灾害可能摧毁该国部分可可种植园，并导致全球市场上的巧克力价格上涨。

10月，厄瓜多尔沿海地区的降雨量超过历史纪录100多倍。这给可可收成及其供应稳定性带来了严重风险。

厄尔尼诺现象在厄瓜多尔引发了洪灾，摧毁了乡村道路，导致可可豆质量下降，并加剧了树木病害的蔓延。 10月，该国大部分可可种植区所在的沿海地区降雨量超过历史平均值的100多倍。

据预测，本季厄瓜多尔的可可产量将降至58万吨，比此前预估低约7%。厄瓜多尔是全球第三大可可生产国。

供应中断使人们对厄瓜多尔可可豆能否弥补西非供应缺口的期望蒙上阴影。 近年来，这个拉丁美洲国家已成为全球可可市场的重要“缓冲区”，该市场正遭受气候变化和植物病害的影响。

厄瓜多尔在巧克力行业的供应链中也可能发挥越来越重要的作用。 这与欧盟旨在打击森林砍伐的新政策有关，该政策使得从西非采购原材料的风险日益增加。

目前，短期内供应量庞大——这是上个产季西非大丰收导致的后果——抑制了纽约和伦敦期货价格的上涨。 然而，目前厄瓜多尔当地可可豆的报价已与纽约期货价格持平，或每吨折价约20美元。 相比之下，在恶劣天气条件出现之前，这一折扣约为每吨300美元。

彭博社对此进行了报道。

需要提醒的是，暴雨和高温给印度传统手工艺人的工作带来了困难——Channel NewsAsia报道。



加沙的暴雨淹没了7万顶帐篷——德国之声

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