在德国，萨尔州州长安克·雷林格批评总理弗里德里希·默茨承诺为所有人下调电力税。据《明镜》周刊报道，这位社会民主党代表表示，在未就资金问题作出决定的情况下，这样的声明是空头承诺。

下调税收的承诺

代表基督教民主联盟的默茨上周末在基督教社会联盟大会上表示，他相信明年可以为所有人下调电力税。他说，如果有这样的可能性，就应当这样做。

保守派的基民盟/基社盟联盟与德国社会民主党在联合执政协议中商定，将尽快把电力税降至欧洲最低水平。目前，联邦政府仅为工业以及农业和林业降低了这一税种。私人家庭和其他企业未被这一决定涵盖。

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各州的要求与财政部的立场

联邦财政部长拉尔斯·克林拜尔尽管预计明年税收收入将增加，但认为没有新的空间减轻税负。与此同时，柏林的州长会议呼吁联邦当局迅速为所有人下调电力税，并尽快提交有关已宣布燃油价格上限的提案。

雷林格还表示，政府必须坚定落实有关汽油和柴油价格的协议，尤其是引入以卢森堡模式为范本的限制措施。她说，燃油折扣的资金可以部分通过收缴石油集团数十亿利润来筹措。

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