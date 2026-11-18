众议院共和党领导层正试图将支持基辅的问题作为向民主党施压的筹码。情报共享、对乌克兰的其他军事援助以及对俄罗斯实施新制裁等举措均面临受阻的风险。

据该电视台报道，众议院议长迈克·约翰逊和外交事务委员会主席布莱恩·马斯特坚持要求从《国防授权法案》（NDAA）中删除几项涉及乌克兰的条款。

这些条款涉及美国对乌克兰的进一步支持，特别是情报共享和军事援助。此外，关于加强对俄罗斯制裁压力的立法倡议也面临不确定性。

然而，据NBC新闻的消息人士称，共和党人的这一举动背后不仅仅涉及美国对乌克兰的政策问题。

据消息人士透露，该党领导层在选举失利后，正试图利用乌克兰问题与民主党达成协议。 具体而言，共和党人力图废除那些会加强国会对总统唐纳德·特朗普和国防部长皮特·哈格塞特监管的立法条款。

该电视台的受访者将此类行动描述为谈判策略。据他们称，共和党人打算利用阻挠支持乌克兰条款的威胁，迫使民主党在议会对行政当局的监督问题上做出让步。

向乌克兰提供情报的问题尤为关键。据NBC新闻报道，相关条款也位列共和党人希望从国防法案中剔除的内容之中。

与此同时，目前讨论的正是关于该文件最终内容的谈判。关于停止向乌克兰提供情报或其他军事援助的决定尚未作出。

预计《国防授权法案》的最终文本将在12月第一周内敲定。

在此之前，共和党和民主党需就该文件中存在争议的条款达成一致。谈判结果将决定法案中关于乌克兰、俄罗斯以及加强国会对特朗普政府监督的相关条款是否保留。

来源：NBC新闻

需要指出的是，美国共和党人提议拨款3亿美元以抵御俄罗斯的影响。

此前，美国参议院情报委员会主席、共和党人汤姆·科顿批评了俄罗斯要求北约从其边境撤军的诉求。这位美国参议员在社交媒体X上公开了这一立场。

美国民主党正准备对特朗普价值1000亿美元的石油协议展开调查。

关注我们在