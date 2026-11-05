在美国，民主党在中期选举中赢得国会控制权、获唐纳德·特朗普总统支持的候选人在关键选战中落败后，共和党盟友和政治策略人士敦促特朗普改变路线。《韩国先驱报》报道，援引路透社消息。

共和党代表呼吁特朗普对美国白宫进行人事调整、恢复纪律，并放弃他们认为导致选举失利的政策。他们列举的因素包括与伊朗的战争和关税政策。共和党策略人士约翰·菲赫里将投票结果称为总统的一次严重失败。

特朗普不认为结果是对自己的打击

特朗普本人对福克斯新闻表示，他不认为选举结果是对自己的打击。与此同时，他承认，持续八个月的对伊战争损害了共和党候选人，但为发动这场冲突的决定进行了辩护。

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文章称，副总统J.D.万斯是特朗普可能的政治继承人，他将共和党的失利明确归因于与伊朗的战争。根据路透社消息人士的说法，白宫预计可能出现工作人员辞职、内阁人事变动以及来自民主党的调查。

民主党在国会的新机会

民主党对国会的控制将使其能够阻止总统的立法倡议、调查其政府的活动，并对特朗普提名的人选提出质疑。该媒体指出，这可能促使总统更加积极地使用行政权力。

共和党顾问还对特朗普关注白宫宴会厅建设和华盛顿改造表达了担忧。总统则对记者表示，参与这一项目的工作让他感到放松。

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