共和党人找到了中期选举失利的原因——BBC

在民主党于关键州接连获胜后，唐纳德·特朗普的同党将共和党在众议院和参议院失去多数席位的责任归咎于他。

共和党代表和策略师们表示，总统不受欢迎的政策、低迷的支持率，以及他将注意力集中在与伊朗的战争和华盛顿的建设上，而非选民面临的问题，导致了此次选举的失败。

“这是他的错。这里没有其他人该负责。这是对特朗普总统的彻底、全面的否定。这是一场史无前例的灾难。 没人预料到事情会发展成这样，”得克萨斯州一位资深共和党游说人士比尔·米勒对BBC表示。

特朗普本人在Truth Social上声称，选票上没有他的名字，尽管他后来承认了结果，并指出中期选举通常对现任总统所属的政党来说都很艰难， 而他的支持者则将原因归咎于部分地方候选人竞选活动的薄弱。

来源：BBC。

在美国，总统唐纳德·特朗普表示，与伊朗的战争是共和党在中期选举中遭遇大规模失利的部分原因。 在接受《华尔街日报》采访时，他将中东冲突列为影响投票结果的因素之一，并表示如果重来一次，他仍会这么做。

美国弗吉尼亚州第7选区、具有乌克兰血统的众议员叶夫根·温德曼成功连任国会席位。他以压倒性优势击败了共和党候选人道格·A·奥利凡特。

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