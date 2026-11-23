俄罗斯正在对其位于芬兰边境附近、列宁格勒州维堡区卡缅卡村的最大军事驻地进行大规模重建。

据芬兰广播电视公司Yle援引最新卫星图像报道， 该基地距离芬兰边境60公里，此次现代化改造将使其编制人数从原先的4400至4500人增至1.1万人。

军事专家马尔科·埃克伦德表示，卫星图像显示，旧兵营、食堂和装备机库正在被拆除，取而代之的是正在建造的容量更大的新建筑、作战训练中心和射击场。 除了军事基础设施外，在这个目前约有8000人居住的小镇上，正在翻新22栋住宅楼，共提供1600套公寓供军人及其家属居住。 此前，卡缅卡曾驻扎着一支旅级部队，但如今，作为2024年恢复建制的列宁格勒军区的一部分，第69近卫摩托化步兵师正在此地组建，其下属部队同样正在为对乌克兰的战争做准备。

卡缅卡已成为俄罗斯在芬兰加入北约后，在芬兰边境附近重建的至少第七个军事设施——此前，在卡累利阿的彼得罗扎沃茨克和新维尔加基地、 在摩尔曼斯克州的阿拉库尔特、卢普切-萨维诺和佩琴加，以及邻近的基里利夫斯克，施工工作也已展开。据芬兰陆军司令帕西·维亚利马基中将评估， 从长远来看，这些举措可能导致俄罗斯在芬兰边境沿线的驻军规模扩大四倍——从目前的2万名军人增至8万名。

来源：芬兰国家广播电视公司Yle。

芬兰议员支持在和平时期就在与俄罗斯接壤的边境沿线修建坦克障碍物及其他防御工事。

芬兰无意退出北约，并将继续作为该联盟的成员国。该国总统亚历山大·斯图布在接受《Ilta-Sanomat》报采访时作出了上述表态。

芬兰正在研究采用类似乌克兰在战争中使用的反坦克防御工事，以巩固其与侵略国俄罗斯之间长达1340公里的边界。 与此同时，鉴于俄罗斯军队正在进行重新武装，芬兰也在加强北约东翼的防务。

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