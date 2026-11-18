俄罗斯正在北约成员国边境附近的地区以及白俄罗斯境内加强军事后勤基础设施建设。 据“格拉夫科姆”报道，乌克兰国防部情报总局新闻处代表叶夫根·耶林于2026年11月18日在介绍《俄罗斯联邦信息施压模式：从乌克兰到欧洲》研究报告时作出了上述表态。

据乌克兰情报部门称，莫斯科和列宁格勒军区、加里宁格勒州以及白俄罗斯境内均观察到后勤力量的扩充。 具体表现为增设弹药和燃料润滑材料仓库，以及部署野战通信节点。此外，在白俄罗斯境内还观察到俄罗斯作战战术导弹系统的部署数量有所增加。

与此同时，叶夫根尼·耶林强调，目前俄罗斯陆军的主要精力集中在对乌克兰的战争上。因此，对波兰或波罗的海国家发动直接军事侵略的可能性被评估为较低。

然而，莫斯科仍在通过将宣传攻势与针对军事及后勤设施的事件相结合，持续测试北约应对威胁的准备状态。 通过这种方式，俄罗斯试图检验北约集体防御机制的有效性，并借助宣传手段让欧洲社会相信北约某些成员国存在脆弱性。

来源：《格拉夫科姆》。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，俄罗斯军队可能在未来五年内袭击某个北约成员国。这将考验该联盟的韧性。

独裁者普京在会见由美国特使史蒂夫·维特科夫和唐纳德·特朗普的女婿贾里德·库什纳组成的美国代表团之前声称，俄罗斯虽看似准备与欧洲开战，但并无此意。

北约军事委员会主席罗布·鲍尔海军上将表示，如果俄罗斯袭击北约成员国，北约可对俄罗斯境内的目标发动先发制人的打击。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基认为，在乌克兰战争结束之前，俄罗斯就可能对另一个欧洲国家开辟第二战场，这种可能性非常大。

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