16名厄瓜多尔渔民计划起诉美国政府，称美军在太平洋使用两架武装无人机袭击了他们的船只La Negra Francesca Duarte II。诉讼计划于周一在美国宾夕法尼亚西区联邦地区法院提起，《卫报》报道。

渔民的说法

原告称，3月17日，他们在结束为期两周的捕鱼航程返航时，于距离厄瓜多尔曼塔港约385海里处遭到袭击。按照他们的说法，两架无人机在船上爆炸，船只起火并被完全摧毁。诉状称，两名船员的腿部、手臂和背部严重烧伤。

渔民还称，袭击发生后，他们跳入水中并登上小型救生艇，驾艇前往一艘身份不明的军舰。他们表示，一架无人机监视着救生艇，而身穿迷彩服的军人用塑料扎带捆住这些男子，并给他们的头部套上塑料头罩。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

诉讼请求与美国立场

渔民在诉讼中要求就袭击以及所称的绑架和酷刑获得金额未定的经济赔偿。他们称，被拘留后被送往萨尔瓦多的一处拘押中心，并在那里度过数周。原告律师丹·科瓦利克表示，由于失去船只，没有一名渔民能够重返工作岗位并供养家人。

原告否认与贩毒有任何关联。声明还称，厄瓜多尔当局在袭击前检查了该船，未发现毒品或船员与贩毒集团存在联系。渔民将这次袭击与“南方之矛”行动联系起来；美国总统唐纳德·特朗普政府于2025年11月宣布该行动，以打击加勒比地区和太平洋地区所谓的“毒品恐怖分子”。

美国国防部表示，该部门不对审理中的诉讼案件发表评论。此前，五角大楼和美国海岸警卫队否认参与针对厄瓜多尔渔船的行动。美国南方司令部当时表示，其没有关于所述事件的信息，并称美军在既定法律授权范围内行动。

关注我们在