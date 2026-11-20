北约秘书长马克·吕特在11月20日俄罗斯导弹落入波兰境内事件发生后，表示与波兰站在一起。他称已就此情况与波兰总理唐纳德·图斯克进行了讨论。

据北约秘书长称，在与图斯克的通话中，双方讨论了11月20日夜间波兰领空遭“严重侵犯”一事。鉴于此次事件，北约战机已紧急升空。

“我们与波兰站在一起，并将继续加强我们的威慑和防御能力。这一事件显然非常危险，是俄罗斯对乌克兰发动战争的后果。我谴责俄罗斯的袭击，也谴责其持续进行的战争。 我们作为盟友保持团结，并将继续支持乌克兰，”马克·吕特写道。

秘书长强调，北约在支持波兰和乌克兰方面保持团结，并将继续致力于增强该联盟的防御和威慑能力。

吕特在X社交媒体账号上发表了上述言论。

波兰总理唐纳德·图斯克在评论该国领空遭侵犯事件时警告称，波兰将面临“数月的大考验”。 波兰政府首脑是在导弹和无人机事件的背景下发表上述声明的。

需要指出的是，唐纳德·图斯克曾因波兰领空遭侵犯一事召开紧急会议。

图斯克表示，波兰将调查俄罗斯袭击乌克兰期间发生的领空侵犯事件。

该事件发生于11月20日，地点位于该国东南部，靠近诺瓦·德姆巴军事训练场，该处正在进行有欧洲军队（包括英国部队）参与的大规模演习。该导弹是在俄罗斯对乌克兰发动大规模袭击期间坠落的。

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