俄罗斯在恐怖分子数量上刷新世界纪录：每天有12人被送进监狱

2026年前九个月，俄罗斯有2013人因所谓的恐怖主义罪名被定罪。 据“第一部门”援引Parubets Analytics的研究报告称，军事法庭平均每个工作日将12人送往劳改营和监狱。

据人权活动人士称，在此期间，法院共作出1865项判决——这是有记录以来的最高数字。相比之下，2025年全年仅作出1776项此类判决。

依据反恐条款提出的指控已成为俄罗斯联邦最普遍的政治镇压手段之一。 这些条款不仅适用于恐怖袭击案件，还被用于针对因捐款、资金转账、社交媒体发帖或参与被认定为恐怖组织的团体而受到迫害的人员。

最常见的判决依据是《俄罗斯联邦刑法典》第205.2条，即公开煽动恐怖主义、为其辩解或进行宣传。据此，已有785人被定罪。 与此同时，此类案件所占比例从54.3%降至49.5%。相反，因协助恐怖活动（第205.1条）而被判刑的人数在一年内增长了5%。

“第一部门”指出，俄罗斯当局越来越频繁地以提供资金援助和参与特定团体为由对民众进行迫害，而直接涉及恐怖袭击的案件比例则保持稳定。

自年初以来，南方地区军事法院作出的判决数量最多，达682起。位居第二的是第二西部地区军事法院，共作出470项判决。 人权活动人士认为，南部军事法院案件数量居高不下，是因为其管辖范围涵盖俄罗斯南部地区以及乌克兰被占领土。

与此同时，审判进程有所加快。第一季度此类案件的审理中位数为47天，而在第二、第三季度则分别缩短至37.5天和37天。

“第一部门”负责人德米特里·扎伊尔-贝克还警告称，因通过加密货币进行捐款而受到的迫害可能会增加。 据他称，俄罗斯安全部门可能会分析过往的加密货币交易记录，并查出向俄罗斯境内被视为恐怖组织的机构（特别是反腐败基金会）的转账。

此类案件的保密性仍是一个独立的问题。据人权活动人士估计，约三分之二涉案人员的个人数据被隐去。 这些人的信息通常也会被录入俄罗斯金融监控局的登记册，但该机构并未说明将某人列入“恐怖分子和极端分子”名单的具体理由。

甚至未成年人也被列入该名录。目前最年轻的涉案人员是14岁的尼古拉·尼基京。据《重要故事》报道，他曾与遇害飞行员谢尔盖·谢奇科夫住在同一栋楼里，后者的汽车曾被炸毁。 该媒体曾报道称，谢奇科夫可能涉嫌在乌克兰犯下战争罪行。

在尼基京出现之前，名单上最年轻的成员是来自萨马拉的索菲娅·莫伊塞耶娃。 据其母亲称，这名女孩收藏了印有克里米亚枪手形象的贴纸，并运营着一个Telegram频道，调查人员在其发布的帖子中发现了煽动恐怖主义的内容。 这位母亲还声称，是来自乌克兰的一位16岁的网络好友提议索菲娅来管理该频道。

在俄罗斯，被杀害的反对派人士涅姆佐夫的女儿被缺席判处劳改。

此前，俄罗斯已对在莫斯科遭枪杀的反对派政治家鲍里斯·涅姆佐夫的女儿詹娜·涅姆佐娃发布了国际通缉令。

俄罗斯方面提议对因血仇而实施的谋杀行为从轻处罚。

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