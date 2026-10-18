在俄罗斯——这个侵略国——拘留日本报纸《北海道新闻》记者后，外界越来越多地猜测，莫斯科可能会利用他进行囚犯交换。俄罗斯联邦安全局称，已在南萨哈林斯克以涉嫌间谍活动为由拘留该报驻当地办事处的一名记者。随后，该记者被转移至莫斯科，法院批准将其羁押两个月。

据《日本时报》报道，日本驻俄罗斯大使馆代表在事先与俄方协调后，访问了莫斯科列福尔托沃审前拘留中心。然而，他们未能见到该记者，也无法确认其健康状况。

日本要求获得领事探视权

日本大使馆代表没有解释会面为何未能举行，但表示外交官将继续要求尽快获得与被拘留者接触的领事权限。日本外务省召见俄罗斯驻日大使尼古拉·诺兹德列夫并提出抗议。俄罗斯大使馆表示，诺兹德列夫拒绝了日方立场。

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可能交换的说法

据该报报道，一些消息人士将这名记者被拘留与向德国移交一名俄罗斯黑客联系起来。日本于5月应柏林请求拘留了这名黑客。该黑客被称为国际Qilin团伙的关键成员，该团伙实施过网络攻击，包括针对日本企业和医院的攻击。

一家俄罗斯独立媒体推测，拘留这名记者可能是莫斯科对东京宣布引渡该黑客的回应。一名日本问题专家在一家与美国政府有关联的美国广播机构的报道中表示，记者有可能在交换框架内获释，而俄罗斯可能要求释放黑客。据该广播机构消息，莫斯科还可能寻求取消日本的制裁。

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