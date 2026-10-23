中国外科医生任晓平因曾声称可将人的头部移植到新身体上而闻名，他于10月在莫斯科进行了一次长达12小时的脊髓手术。 在他现身俄罗斯之际，有关俄罗斯在延寿研究方面获得大规模资金支持的报道引发了广泛关注。据媒体报道，该项目由弗拉基米尔·普京的女儿玛丽亚·沃罗恩佐娃负责统筹。

据该媒体报道，任晓平曾在莫斯科的斯克利福索夫斯基急救研究所工作。 这位中国神经外科医生在《新科学家》杂志的一篇文章中透露，他的团队切除了患者因外伤受损的脊髓区域，并用一名被诊断为脑死亡的患者提供的神经组织片段进行了替换。

任小平将此次手术称为“全球首例”脊髓移植手术。不过，这一说法仅代表该外科医生本人的观点，并不意味着人类头部移植技术已实现临床应用。

在接受《南华早报》采访时，任晓平证实，该手术是在斯克利福索夫斯基研究所进行的。 据该报报道，他在莫斯科还完成了六例异体手移植手术。在此类手术中，医生会将已故捐赠者的手臂移植给失去肢体的患者。

这位曾在美国接受教育的中国外科医生于2010年代中期崭露头角。 当时，他与意大利神经外科医生塞尔吉奥·卡纳维罗共同宣布，计划进行人类历史上首例头部移植手术，即将人头移植到另一具躯体上。

任晓平声称，他曾进行过一系列将猴头移植到新躯体上的实验。而卡纳维罗则利用两具逝者的遗体，开发了此类人类手术的外科模型。

然而，计划中的手术最终并未实施。该项目遭到了医学界的严厉批评，引发了严重的伦理问题以及公众的强烈抗议。

这位中国外科医生现身莫斯科之际，正值有关俄罗斯旨在延长寿命的研究项目的报道频传。 据媒体报道，其中一个项目获得了国家预算的大笔拨款，且由俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的女儿玛丽亚·沃罗恩佐娃负责监督。

与此同时，关于任小平参与该计划的消息尚需另行证实。他在莫斯科诊所的工作本身并不能证明他参与了与延长俄罗斯领导层寿命相关的研究。

《南华早报》对此进行了报道。

值得一提的是，在利沃夫，医生们为两名女童——2岁的索菲娅和4岁的博热娜——进行了同步肾脏移植手术。两人均接受了来自同一位逝世捐赠者的器官，该捐赠者是来自基辅的一名49岁男子。

在利沃夫，圣尼古拉儿童医院历史上首次为一名7个月大的婴儿进行了肝脏移植手术。手术持续了约12小时，来自伊万诺-弗兰科夫斯克州的幼童大卫的部分肝脏由其父亲捐献。

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