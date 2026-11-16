俄罗斯正试图在联合国电信机构中获得领导职位

俄罗斯正寻求在国际电信联盟（ITU）的领导机构中获得席位，以增强其对全球电信政策的影响力，并缓解因对乌克兰开战而导致的国际孤立。

莫斯科特别希望获得无线电管理委员会的一个席位，该委员会负责处理有关卫星信号干扰的投诉。

在该地区两个席位中，俄罗斯正与格鲁吉亚、阿塞拜疆、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦展开角逐。此外，俄罗斯还希望获得国际电信联盟（ITU）48人理事会的一个席位，该理事会对该组织的预算、战略和管理具有影响力。

西方外交官担心，俄罗斯代表的当选将提升莫斯科的国际形象，并使其在电信领域的影响力进一步增强。 据路透社的一位消息人士称，部分国家因对战争感到厌倦，且希望与俄罗斯恢复贸易和安全关系，因此越来越不愿公开反对俄罗斯。

乌克兰常驻日内瓦联合国代表叶夫根·齐姆巴柳克表示，俄罗斯的袭击给乌克兰电信行业造成了超过25亿美元的损失，这还不包括网络攻击造成的损失。

国际电信联盟（ITU）领导机构的选举将在卡塔尔首都多哈举行。该组织的194个成员国将共同作出决定。

来源：路透社

联合国大会选举波兰加入联合国联合检查组（JIU）——这是一个对联合国系统进行独立外部监督的机构。 在东欧国家集团的投票中，波兰以一票之差领先于侵略国俄罗斯联邦。

俄罗斯联邦有义务提供被带离乌克兰的儿童的完整名单，并建立独立机制，使其与家人或法定监护人团聚。

11月9日，乌克兰常驻联合国代表安德烈·梅尔尼克呼吁联合国不要传播俄罗斯关于平民在俄罗斯境内死亡的未经核实的声明。 他还强调，不能将俄罗斯对平民的袭击与乌克兰对俄罗斯境内军事目标的袭击相提并论。

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