俄罗斯当局已关闭卡累利纳格勒附近的部分空域，禁飞期将持续至11月28日。此项限制措施是在北约于立陶宛境内举行大规模军事演习以及由此引发的安全风险背景下实施的。

俄罗斯加里宁格勒州针对赫拉布罗沃机场周边区域的民用航空飞行实施了一系列限制措施，这些措施将持续至11月28日。这一消息来自官方航空通告（NOTAM）。

共发布了8份限制通告，内容包括关闭18段航线、2个空域，并启用另外4个危险区。

航空专家亚历山大·拉内茨基在接受《维尔斯塔》杂志采访时推测，实施限制的原因可能是军事演习或作战行动。

与此同时，“苏赫伊”设计局前设计师瓦迪姆·卢卡舍维奇则将俄罗斯当局的这一决定与北约在邻国立陶宛进行的大规模演习联系起来。 共有6000名军人参与了“自由盾牌26-II”和“大鹰26”演习。演习将持续至12月3日。

需要指出的是，俄罗斯当局已开始建造两艘新型铁路渡轮，以确保在遭遇交通封锁时，卡累利阿地区的海上补给能够畅通无阻。

11月21日，与波兰和立陶宛接壤的俄罗斯加里宁格勒响起了警报。由于面临无人机威胁，当地居民被敦促紧急前往避难所。

在波兰，第4瓦尔米亚-马祖里地区防卫旅将于2026年底前改组为瓦尔米亚-马祖里边境防卫旅。 该部队将承担与防御与侵略国俄罗斯加里宁格勒州接壤的边境相关的新任务。

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