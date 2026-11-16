俄罗斯以涉及国家杜马议员的案件为由，对三名来自文尼察的法官发布了通缉令

俄罗斯联邦内务部已将文尼察市法院的法官鲁斯兰·卡连亚克、鲁斯兰娜·罗曼丘克和根纳季·卡什普鲁克列入通缉数据库。他们正在缺席审理针对俄罗斯国家杜马议员的刑事案件。

被列入俄罗斯联邦内务部通缉名单，表明这些人在俄罗斯正面临缺席刑事起诉。

目前尚不清楚乌克兰法官们究竟是依据《俄罗斯联邦刑法典》的哪些条款受到起诉。

卡连亚克正在审理针对“统一俄罗斯”党国家杜马议员米哈伊尔·特伦季耶夫和阿赫梅德·多加耶夫的侵犯乌克兰领土完整刑事案件。

罗曼丘克负责审理针对米哈伊尔·斯塔尔希诺夫、彼得·托尔斯托伊、塔季扬娜·迪亚科诺娃、马克西姆·伊万诺夫、康斯坦丁·扎图林、 安德烈·伊萨耶夫、弗拉基米尔·特列季亚克等现任及前任国家杜马议员提起的侵犯乌克兰领土完整指控案件。

此外，她还在审理针对已逃往俄罗斯的乌克兰前教育部长德米特里·塔巴奇尼科的叛国罪案件。

卡什普鲁克正在审理针对国家杜马议员安德烈·戈罗霍夫、阿列克谢·耶祖博夫、加琳娜·丹奇科娃和亚历山大·特特尔丁科的侵犯乌克兰领土完整案。

此前，俄罗斯联邦已对费多罗夫和雷兹尼科夫发布了国际通缉令。

与此同时，白俄罗斯对四名德国之声（DW）女记者发出了通缉令。

此外，俄罗斯还对《巴伦支观察家报》（Barents Observer）记者丹尼斯·扎戈雷发出了通缉令。