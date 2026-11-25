俄罗斯财政部提议对来自所谓“不友好”国家的部分美食征收15%的进口关税。哈蒙火腿、帕尔马干酪、松露、海产品和贝类可能被纳入新关税范围。 计划于2027年1月1日起实施。

目前，此类产品在俄罗斯按10%的优惠税率征收增值税。与此同时，自2026年初起，俄罗斯联邦的增值税基本税率已从20%上调至22%。

在讨论2027–2029年预算期间，联邦委员会曾提议取消对高档食品的税收优惠，并将新增税收用于资金严重短缺的社会领域。

然而，俄罗斯联邦财政部并未支持提高这些产品的增值税税率。取而代之的是，该部提议将进口关税提高至15%。据计划，新税率将于2027年1月1日起生效。

适用新关税的最终商品清单尚未获批。不过，目前提到的潜在类别包括：

高端奶酪 ，特别是帕尔马干酪；

肉类特产 ，特别是哈蒙火腿；

松露；

海产品；

贝类——牡蛎、龙虾和小龙虾。

就在上周，莫斯科的餐饮业者还表示，俄罗斯的餐饮场所已不再使用来自“不友好”国家的特产。因此，据他们称，新关税的实施不应影响菜单上的价格。

与此同时，俄罗斯财政部提议提高进口关税，这可能成为限制从莫斯科视为“不友好”国家进口产品的又一举措。

俄罗斯媒体报道了这一消息。

此前，俄罗斯国家杜马交通委员会建议在一读中通过一项法案，该法案将允许对因“不友好”国家警方通缉而被列入国际通缉名单的车辆进行注册。 《莫斯科时报》援引《商业日报》报道了这一消息。

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