鉴于首都机场因无人机袭击而频繁受到运营限制，俄罗斯当局计划扩大绕过莫斯科的国内航班网络。 据俄罗斯旅游运营商协会（ATOR）报道，为此，当局计划重新调整用于补贴地区航空运输的资金分配。

俄罗斯联邦交通部长德米特里·亚德罗夫于11月20日在“俄罗斯交通”论坛上宣布了相关计划。他表示，该部将与俄罗斯民航局合作调整资金分配，以增加不经由莫斯科航空枢纽的航班数量。

亚德罗夫指出，在补贴计划框架下，目前已有431条航线在运营。其中近55%的航班绕开莫斯科运行。同时，这位部长表示，这一比例还有提升空间。

这里涉及三项航空运输支持计划： 涵盖300多条航线的区域性计划、面向特定公民群体的约100条航线的社会援助计划，以及远东联邦区39条航线的社会重要航班计划。

此次航班调整的背景是，由于无人机袭击威胁，莫斯科各机场运营频繁中断。 据《Aviatorshchina》杂志统计，10月期间，莫斯科航空枢纽的四座机场共实施了82次航班限制。同期，俄罗斯全境共记录了495起此类事件。

上个月，莫斯科的四座机场在31天中有13天处于受限运营状态。此类限制的总持续时间为262机场小时，占全国记录的2092机场小时的份额。

此外，前九个月，谢列梅捷沃、伏努科沃和多莫杰多沃三座机场的总客运量下降了4.2%。

此前，莫斯科曾遭到无人机袭击，市内传出爆炸声，机场运营一度暂停。

在此之前，莫斯科当晚也曾遭到无人机袭击，两座机场的运营一度暂停。

在乌克兰无人机袭击期间，莫斯科发生了一连串爆炸。

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