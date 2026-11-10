俄罗斯当局计划大幅提高针对一系列经济违法行为的罚款金额。新增的收入可能用于充实军事预算。

11月9日，国家杜马刑事和行政立法委员会批准了相关政府提案进入二读程序，该提案涉及《俄罗斯联邦刑法典》中的30余条条款。司法部解释称，采取这一举措是因为许多条款规定的罚款金额已有二十多年未作调整。

针对某些违法行为，处罚上限将提高五倍。 具体而言，未经注册或未取得许可证的非法经营行为，罚款上限将从目前的30万卢布提高至150万卢布；若由多人团伙实施，则从50万卢布提高至250万卢布。 同样，针对组织逃税行为，最高罚款金额也将提高五倍——从30万卢布提高至150万卢布。 侵犯著作权的最高罚款额度将从20万卢布提高至100万卢布；而团伙制造假币或大规模伪造货币的处罚金额将从100万卢布提高至500万卢布。 破产期间隐匿财产的最高罚款将翻倍——从50万卢布提高至100万卢布。

此类判决每年涉及数千名公民：据俄罗斯联邦最高法院统计，2025年共有8584人因违反《刑法》第22章相关条款被定罪，其中近40%的人以罚款作为主要处罚形式。

与此同时，俄罗斯政府大幅提高了罚款收入纳入联邦预算的计划指标。 在2027至2029年期间，当局预计将通过该条款筹集超过1.3万亿卢布，若计入2026年，总额将达到创纪录的1.7万亿卢布。 与此前预测相比，明年的预期罚款收入增长了27%，2028年的增长幅度则达到37%。 针对乌克兰的战争吞噬了国家财政的大部分资金：仅在“国防”这一项上，三年内计划支出超过50万亿卢布， 而2027至2029年的预算赤字总额将达到近15.8万亿卢布。

在圣彼得堡，由于预算危机，征兵补贴被削减了近九倍。

需要指出的是，俄罗斯的消费者信心正急剧恶化，对经济的信任度下降，焦虑情绪日益加剧。乌克兰对外情报局报告了这一情况。俄罗斯的个人信贷规模已缩减至六年来的最低水平。

经历了三年出人意料的经济增长后，俄罗斯正面临突如其来的放缓——战争开支、通货膨胀和油价下跌开始给经济带来压力，而直到不久前，该经济体还似乎对制裁具有抵抗力。

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