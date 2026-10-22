俄罗斯当局承诺，将对决定在该国开展业务的中国企业提供特别支持。俄罗斯联邦最高法院院长伊戈尔·克拉斯诺夫指示，对所有涉及中国投资者的纠纷案件实施司法监管。 他在会见中国共产党中央政治局委员陈文成时发表了上述声明。 此前，这位中国代表表示，中国企业愿意向俄罗斯经济投资，但因对当地法律法规了解不足而心存顾虑。

在与中国司法部长何炜的会谈中，克拉斯诺夫还强调了扩大俄中两國法院间专业交流的必要性。 这涉及在审理经济案件过程中所遇到的问题上交流经验。他表示，无论公民和组织在两国中的哪一国学习、工作或经商，都应确信自己的权利能得到有效保护。

此外，克拉斯诺夫表示，双方需要就网络犯罪、经济和金融违法行为、腐败以及洗钱等案件开展合作。 他强调，无论犯罪者身处何地、其资产或数字基础设施位于何处，都必须对其所犯下的罪行承担不可避免的法律责任。

与此同时，在乌克兰战争的背景下，中国投资者大幅削减了对俄罗斯经济的投资。 据芬兰银行（BOFIT）发展中经济体研究所的统计，2011年至2018年间，中国对俄罗斯项目的年均投资额为12亿美元。 2022至2023年间，这一数字下降了三分之二，降至每年4亿美元。

此前，中国政府已禁止本土企业投资俄罗斯石油和天然气领域，要求汽车制造商不得在俄罗斯建厂，并拒绝为“西伯利亚力量-2”项目提供资金。 据美国创业研究所的数据，中国在俄罗斯的最后一个价值超过1亿美元的大型投资项目可追溯至2021年。当时，中石化向俄罗斯石油工业投资了3.6亿美元。

尽管中国投资有所减少，但俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在与中华人民共和国主席习近平会晤时，仍提议为中国企业在俄经营创造有利条件。 他还称莫斯科与北京之间的关系是“21世纪国家间交往的典范”。

俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。

中国正在筹备与美国和俄罗斯的三方峰会。

需要指出的是，维特科夫在与泽连斯基会晤后将前往圣彼得堡。

此前，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基与美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫已在挪威首都奥斯陆展开会谈。