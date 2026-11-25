俄罗斯正加剧阿布哈兹和南奥塞梯在政治、经济和军事上的依赖，为它们未来可能的并入创造条件。

该部门副主管大卫·阿尔恰瓦泽表示，莫斯科仍在为可能吞并被占领土创造先决条件。

“俄罗斯在被占领地区实施的政策，不仅旨在管控当地局势，还致力于改变当地民众的情绪和观念，以此为近期吞并行动铺平道路，”阿尔恰瓦泽表示。

据该局代表称，俄罗斯在这些地区运用了混合影响手段。其中包括金融和经济杠杆，以及激进的虚假信息传播和宣传活动。

格鲁吉亚情报部门认为，这些行动不仅旨在改变阿布哈兹和南奥塞梯的社会舆论，还旨在向格鲁吉亚当局施压，并误导国际社会。

报告还指出，由于简化了获取俄罗斯护照和驾驶证的程序，以及交通连接和经济一体化的发展，俄罗斯的影响力正在增强。

据格鲁吉亚情报部门评估，莫斯科正试图加深这些地区对俄罗斯的依赖，并为其未来并入俄罗斯创造条件。

报告特别关注了分界线上的违规行为。据格鲁吉亚国家安全局数据，2025年共记录了74起非法扣留人员事件：其中40起发生在阿布哈兹，34起发生在南奥塞梯。

另有58起事件涉及所谓的“边境化”——即设置路障、边境标志以及其他旨在巩固分界线的行动。 其中55起发生在南奥塞梯，另有3起发生在阿布哈兹。

据格鲁吉亚当局称，俄军及其控制的组织还利用间谍、走私和藏毒等指控来迫害当地居民。

阿布哈兹和南奥塞梯因1990年代初的武装冲突而脱离了第比利斯的控制。

2008年8月俄格战争结束后，莫斯科承认了这两个自封共和国的独立，并在当地部署了军事基地。

与此同时，格鲁吉亚及世界大多数国家仍将阿布哈兹和南奥塞梯视为格鲁吉亚领土的一部分。

格鲁吉亚国家安全局（SDB）2025年度报告中提到了这一点，该报告已在该国议会进行了讨论。

需要指出的是，在自封的阿布哈兹境内大规模发放俄罗斯联邦国内护照的进程已发生重大变化。

俄罗斯正在考虑通过自封的阿布哈兹领土恢复与格鲁吉亚的铁路连接。

受黑海港口运营受限影响，俄罗斯谷物行业正在寻找运输小麦的替代方案。阿布哈兹——这一受克里姆林宫支持的格鲁吉亚地区——境内的奥恰姆奇雷小港已成为可能的运输路线之一。 据该媒体报道，计划将小麦装入集装箱运往土耳其。

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