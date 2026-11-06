俄罗斯将航空公司无需向波音和空客的外国所有者退还飞机的权利延长至2028年

俄罗斯当局将把一项特殊措施再延长两年，该措施允许航空公司无需向外国租赁方归还于对乌克兰全面战争爆发前租赁的波音、空客及其他飞机。 据俄罗斯媒体援引交通部起草的政府决议报道，该特殊措施将持续至2028年底。

该机制于2022年3月实施。它允许俄罗斯航空公司继续使用战争爆发后未归还给外国所有者的飞机，并按照俄罗斯的规定为其投保。 该限制措施最初计划实施至2024年底，但随后被延长至2026年底。此次已是第三次延长。

俄罗斯交通部解释称，作出这一决定的必要性在于保护法人实体在“不友好国家”采取行动时的合法权益。

据该媒体报道，截至2022年2月，俄罗斯航空公司共有515架从国外公司租赁的波音、空客和巴西航空工业公司的飞机。 其中部分飞机在俄罗斯境外被扣押，其余则已归还给所有者或被买断。

目前，俄罗斯境内尚有407架此类飞机。在约一半的案例中——涉及202架飞机——航空公司已从形式上成功解决了外国租赁方的索赔问题。

美国已允许波音公司恢复与白俄罗斯航空公司白俄罗斯航空（Belavia）的合作。

尽管面临制裁，贝拉维亚航空仍通过冈比亚获得了第三架波音飞机。

俄罗斯将图-214飞机的生产计划削减了一半，该机型原本计划用于取代波音和空客飞机。

关注我们在