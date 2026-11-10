俄罗斯在阿布扎比与乌克兰和美国代表进行的谈判中，派出了俄罗斯联邦安全局（FSB）的一名高级官员，此人曾被指与针对乌克兰军人和情报总局局长基里尔·布达诺夫的暗杀未遂事件有关。 此人正是俄罗斯联邦安全局反情报行动部负责人德米特里·米纳耶夫，他已作为俄罗斯代表团成员出席了此次会谈。

俄罗斯代表团成员包括哪些人

俄罗斯谈判代表团共由11人组成。代表团由俄罗斯总统助理弗拉基米尔·梅丁斯基率领，成员还包括外交部副部长米哈伊尔·加卢津和谢尔盖·利亚布科夫、 联邦安全局（FSB）行动情报处处长阿列克谢·科姆科夫以及总参谋部总署署长伊戈尔·科斯丘科夫。

专家组还吸纳了另外六名官员，其中包括总参谋部总作战局副局长尤里·日加尔洛夫斯基和联邦安全局（FSB）情报局局长德米特里·米纳耶夫。 四名俄罗斯代表（科姆科夫、利亚布科夫、米纳耶夫和奥列格·波斯季尼科夫）此前从未参与过此类格式的谈判。

关于德米特里·米纳耶夫的已知信息

据称，由米纳耶夫领导的联邦安全局下属部门曾多次出现在针对恐怖主义活动的调查中。 特别是，2019年，时任乌克兰安全局（SBU）局长瓦西里·格里察克曾公开指认德米特里·米纳耶夫是针对乌克兰军官 ——马克西姆·沙波瓦尔和亚历山大·哈拉贝鲁什，两人于2017年因汽车爆炸身亡。

媒体还补充称，由米纳耶夫领导的俄罗斯联邦安全局（FSB）海外情报局（DKRO）曾于2019年4月策划了一起针对乌克兰总统办公室主任基里尔·布达诺夫的未遂暗杀行动。 当时，布达诺夫是乌克兰国防部总情报局的一名军官，并于2020年8月出任情报部门负责人。当时在基辅，布达诺夫座驾下的爆炸物提前引爆。 俄罗斯联邦安全局（FSB）的行动以失败告终，三名俄罗斯特工被捕。

《华尔街日报》记者埃文·赫什科维奇也曾报道过米纳耶夫所属部门的活动细节。据《华尔街日报》报道，该部门还负责在俄罗斯扣押美国公民，以换取俄罗斯杀手瓦迪姆·克拉西科夫。

俄罗斯宣传媒体对此进行了报道。

玛丽安娜·布达诺娃首次谈及中毒事件的后果以及与基里尔·布达诺夫的关系。

曾参与策划入侵乌克兰行动的联邦安全局（FSB）高官将出席阿布扎比的谈判。

需要指出的是，俄罗斯已加强了参加在阿布扎比与乌克兰和美国谈判的代表团阵容，——彭博社

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