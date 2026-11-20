俄罗斯驻荷兰大使馆就有关国防公司Destinus员工可能参与从乌克兰境内发射无人机一事，要求海牙方面作出解释。 起因是荷兰《NRC》报的一项调查报道，该报道称该公司员工曾身处乌克兰，并协助发射攻击型无人机。

《NRC》的调查持续了数月。据该报报道，Destinus公司的员工长期驻留乌克兰，在那里追踪俄罗斯的“沙赫德”型无人机。 至少有40名该公司员工曾在不同时间前往乌克兰，并直接参与了攻击型无人机的发射行动，特别是针对俄罗斯境内的目标。

2023年6月，该公司员工抵达哈尔科夫地区。他们在那里准备了装有爆炸物的试验用无人机，将俄罗斯沃罗涅日附近的一处军用机场锁定为目标，并亲自监督了发射过程。

当天，一架无人机击中了沃罗涅日的一栋公寓楼，造成三人受伤。Destinus公司的员工推测，这可能是他们公司生产的无人机。

据该媒体报道，荷兰政府向这家由俄罗斯裔米哈伊尔·科科里奇创立的公司下达了价值数亿欧元的订单，并批准了无人机出口许可。

接受《NRC》采访的荷兰国际人道法专家认为，该公司员工的行为可能被定性为“直接参与战斗行动”。

军事法教授莉斯贝特·泽格韦尔德警告称，支持此类公司可能会导致荷兰实际上卷入武装冲突。

与此同时，Destinus公司创始人米哈伊洛·科科里奇向该媒体表示，该公司并未开展军事行动。据他称，目标由乌克兰军队确定，而Destinus的员工仅在已签订合同的范围内提供技术支持。

据阿纳多卢通讯社报道，俄罗斯驻荷兰大使馆表示，已仔细研究了荷兰媒体的相关报道。 他们特别指出，专家们在报道中明确区分了武器供应与直接参与战斗行动，并将所描述的员工活动归类为后者。

俄罗斯外交官还援引了《日内瓦公约》，指出直接参与战斗行动的平民将失去免受攻击的保护，并成为合法目标。

大使馆提到了荷兰政府对Destinus的大规模支持，特别是与荷兰国防部签订的数百万合同。俄方质疑荷兰当局对该公司的活动了解程度如何，以及是否进行了适当的监管。

该外交代表处表示，“期待从海牙官方方面获得明确解释”，并指责荷兰加深了其对该冲突的卷入程度。

此外，荷兰外交大臣汤姆·贝伦德森表示，一枚炮弹击中了荷兰驻基辅大使馆大楼的后部。据他称，使馆工作人员无人受伤，大楼仅受轻微损坏。

“我们正在仔细查明究竟发生了什么。目前，我们的首要任务是确保工作人员的安全，”他在推文中写道。

据《NRC》和阿纳多卢通讯社报道。

值得一提的是，向乌克兰供应巡航导弹和打击型无人机公司的Destinus与美国Shield AI公司已签署战略合作协议。

德国防务公司莱茵金属（Rheinmetall）与专注于打击和拦截系统的荷兰公司Destinus宣布成立合资企业。此次合作旨在启动导弹系统的联合生产。

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