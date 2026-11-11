俄罗斯驱逐了一名摩尔多瓦外交官，以回应其代表被驱逐一事

在基希纳乌宣布一名俄罗斯外交官为不受欢迎人物后，莫斯科宣布驱逐一名摩尔多瓦大使馆工作人员。此次外交紧张局势的导火索是10月底在摩尔多瓦境内发现了一架载有爆炸物的无人机。

据俄罗斯联邦外交部消息，11月10日，该部传唤了摩尔多瓦大使莉莉安娜·达里娅，并就摩尔多瓦当局驱逐俄罗斯代表的决定向其递交了抗议照会。

莫斯科方面称基希讷乌的举动是不友好的举措，并声称摩尔多瓦方面并未提供证据证明该无人机来自俄罗斯。 俄罗斯外交部还指责摩尔多瓦利用该事件作为恶化双边关系的借口。

作为对本国外交官被驱逐的回应，俄罗斯援引对等原则，宣布摩尔多瓦驻莫斯科大使馆的一名工作人员为不受欢迎的人，该人员将被驱逐出境。

外交冲突的起因

两国关系紧张始于10月23日的一起事件。当时，在摩尔多瓦境内的基什特尔尼察村发现了一架装有爆炸物的无人机。该无人机坠落在距居民楼约100米处。

摩尔多瓦外交部谴责了这一侵犯该国领空的行为，并将事件责任归咎于俄罗斯。随后，基希讷乌决定驱逐该名俄罗斯大使馆工作人员。

摩尔多瓦总统玛雅·桑杜还表示，俄罗斯对乌克兰的战争继续对该国公民的安全构成威胁。

此前，已有两架气球侵犯了摩尔多瓦领空。

摩尔多瓦可能对俄罗斯公民实施签证制度。

在此之前，摩尔多瓦曾表示其领空遭到无人机侵犯。

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