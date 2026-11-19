在整个2026年，俄罗斯拒绝了所有和平倡议和缓和局势的提议，反而在夏季中旬以来不断加大了弹道导弹和“沙希德”型喷气式无人机袭击的力度。 乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基于2026年11月19日星期四在柏林举行的“自愿者联盟”会议结束后，与欧洲领导人共同举行记者会时发表了上述声明。

据这位国家元首称，各国际合作伙伴曾向克里姆林宫提出多项建议，包括停止对能源基础设施的打击、在黑海地区缓和局势以及其他形式的停火安排，但弗拉基米尔·普京拒绝了所有这些倡议。 泽连斯基强调，俄军每天都在对乌克兰发动袭击——特别是仅在11月19日当天，就有数十人因炮击受伤， 而在基辅，由于无人机袭击，圣弗拉基米尔大教堂以及奥地利和荷兰大使馆的建筑均遭到损毁。

总统强调，乌克兰的首要任务是保护城市、乡村、能源设施、物流系统和桥梁。 在柏林峰会结束后，所有合作伙伴均认同有必要加强乌克兰的防空能力，并就新的军事援助方案达成了相关协议。

来源：乌克兰总统办公室。

由泽连斯基出席的“愿助联盟”峰会已在柏林拉开帷幕。11月19日的会议将有近40个国家的代表参加，他们将讨论实现乌克兰持久和平的条件、对基辅的进一步援助以及停火后的安全保障。

此前，库什纳和维特科夫已前往柏林，与泽连斯基及欧洲各国领导人进行磋商。

欧洲各国正在制定在乌克兰境内部署多国部队的计划。待战斗行动停止后，这些部队可能会被派往乌克兰，以帮助保障该国安全并遏制俄罗斯的再次进攻。

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