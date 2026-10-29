俄罗斯称与日本记者的会面是及时的——《日本时报》

俄罗斯这一侵略国表示，日本代表与被拘留的《北海道新闻》记者之间的领事会面举行得恰当。与此同时，日本外交官在该记者于10月13日因涉嫌间谍活动被拘留近两周后才与其会面，《日本时报》报道。

俄罗斯外交部的声明

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃在新闻发布会上表示，该会面在完成必要程序后立即安排，并在规定期限内举行。她没有提及日本与俄罗斯之间领事协定的一项条款，该条款规定应在被拘留者遭拘留后四天内提供领事探视。

日本政府周一表示，日本驻莫斯科大使馆工作人员已与该记者会面。扎哈罗娃称，会面在莫斯科东部的列福尔托沃审前拘留中心举行。三名外交官参加了会面：公使衔参赞、参赞和领事部门负责人。

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涉嫌间谍活动

俄罗斯联邦安全局10月13日表示，其在萨哈林州拘留了一名日本记者。俄罗斯情报机构声称，他在千岛群岛收集了有关为俄罗斯在乌克兰的军事行动而被动员的军人的数据。

扎哈罗娃还表示，日本记者在俄罗斯的活动并未受到限制，但呼吁日方不要滥用这一点，包括不要将其用于莫斯科所称的反俄活动。太平洋西北部的四个岛屿是日本与俄罗斯之间长期领土争端的对象。

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