俄罗斯驳斥了波兰关于三枚俄罗斯X-101巡航导弹侵犯其领空的指控，这些导弹于11月20日坠落在波兰境内。 俄罗斯驻华沙大使格奥尔基·米赫诺称这些指控毫无根据，并表示没有证据表明莫斯科与该事件有关。

格奥尔基·米赫诺被传唤至波兰外交部，波方向其递交了一份外交抗议照会，指责三枚俄罗斯巡航导弹侵犯了该国领空。

在与波兰外交部代表会晤后，这位俄罗斯外交官阐述了莫斯科方面的立场，并驳斥了所提出的指控。

俄罗斯驻波兰大使馆表示，米赫纳“以最坚决的方式驳斥了针对俄罗斯联邦的指控，称其毫无根据、站不住脚且缺乏证据支持”。

此外，俄罗斯外交代表团称，基于政治动机的推测提出指控的做法是不可接受的。

莫斯科还特别批评了波兰当局的公开声明，称其“公然带有仇俄性质”。 俄罗斯大使馆声称，此类言论旨在加剧波兰国内的反俄情绪，并恶化双边关系。

与此同时，波兰外交部发言人马切伊·韦维尔表示，坠落在波兰境内的三枚巡航导弹无疑来自俄罗斯。据他称，波兰检察官的调查结果证实了这一点。

该事件发生于11月20日，当时俄罗斯正对乌克兰发动大规模袭击。 三枚X-101导弹穿越了波兰领空，并坠落在该国东南部三个地点——新利波维茨、鲁德尼克和莫洛迪奇附近。

俄罗斯驻波兰大使馆通报了这一情况。

11月24日（周一），波兰举行了部长理事会国家安全委员会会议。与会者将讨论波兰领空的防御、领空遭侵犯的事件，以及北约和美国提供的军事支持。

波兰国防部认为，俄罗斯无人机穿越乌波边境并非偶然。国防部推测，该无人机是被有目的地派往波兰领土的。

北约各国正在商讨如何应对俄罗斯导弹或无人机可能“飞入”北约成员国领土的情况。俄罗斯再次侵犯波兰领空一事，在柏林举行的北约议会大会以及布鲁塞尔召开的北约北大西洋理事会紧急会议上同时进行了讨论。

在波兰境内又发现了更多俄罗斯导弹。

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