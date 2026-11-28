俄罗斯当局向巴西提议进行囚犯交换：将俄罗斯间谍谢尔盖·切尔卡索夫移交给莫斯科，以换取目前被关押在俄罗斯监狱的巴西沙滩足球运动员莱蒂西亚·“莱莱” 维拉，她目前被关押在俄罗斯监狱中。

据该通讯社的消息人士称，莫斯科方面要求释放切尔卡索夫，他因使用伪造文件在巴西服刑五年。 作为交换，俄罗斯准备移交维拉尔——她因走私大麻于2025年7月被捕。

切尔卡索夫于2022年在巴西被捕，此前荷兰当局曾拒绝其入境。他曾试图持伪造的巴西公民护照在国际刑事法院进行实习。

2023年，美国指控切尔卡索夫在美国境内充当俄罗斯情报机构特工，随后向俄罗斯提出了引渡请求。 此前，他曾使用巴西护照进入美国，并在约翰斯·霍普金斯大学就读。

与此同时，巴西警方未发现任何证据表明，以维克多·穆勒·费雷拉为化名的切尔卡索夫曾对巴西政府、企业或机构进行间谍活动。

巴西驳回了美国关于引渡该名俄罗斯公民的请求。不过，该国最高法院允许在巴西的审判结束后将其移交俄罗斯。

7月，巴西当局还发布了一项单独的命令，规定切尔卡索夫在服完判定的刑期或根据法院裁决获释后，将被驱逐出境。

与此同时，莱蒂西亚·“莱莱”·维拉尔直接致函巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦，请求其协助将其从俄罗斯监狱中获释。

维拉尔曾代表巴西国家沙滩足球队出战，并赢得了多项国际俱乐部冠军头衔。

彭博社及知情官员报道了这一消息。

此前，美国逮捕了一名俄罗斯公民伊戈尔·迪尤，他涉嫌试图对硅谷的科技公司Palantir进行间谍活动。 该男子曾跟踪该公司员工，拍摄其笔记本电脑，并收集员工住址信息。

在柏林，针对57岁的女商人伊隆娜·V.的审判已经开始，她拥有德国和乌克兰双重国籍。她被指控为侵略国俄罗斯联邦从事间谍活动。

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