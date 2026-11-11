俄罗斯表示愿意与北约部分成员国签署双边互不侵犯条约，并向它们提供额外的个别安全保障。 俄罗斯外交部外交政策规划司司长阿列克谢·德罗比宁在莫斯科举行的集体安全国际论坛上提出了这一建议。

据德罗比宁称，此类协议可成为莫斯科所倡导的欧亚安全新架构的一部分。 俄方提议潜在参与国相互承认不存在敌对意图，并在互惠基础上恪守这一原则。

阿列克谢·德罗比宁列举了若干可能的合作模式，俄罗斯希望在此框架内确立相应的义务。

第一种方案涉及防务联盟，其成员承诺在遭受侵略时相互援助。 作为例子，这位俄罗斯外交部代表列举了俄罗斯与白俄罗斯及朝鲜达成的协议，以及集体安全条约组织（CSTO）的机制。

第二种形式是政治协议，即双方约定在遭受侵略时，互不支持对方的敌人。德罗比宁将俄罗斯与伊朗之间的协议作为此类文件的例子。

第三种方案涉及双边协议，其内容将符合互不侵犯条约的标准。

据俄罗斯外交部代表称，莫斯科可以与北约的个别成员国签署互不侵犯协定。在这些协议框架内，俄方准备向它们提供额外的个性化安全保障。

在其他可能的承诺中，德罗比宁提到了双方承诺不参与针对对方的作战行动。此外，还涉及禁止为开展此类行动提供领土、过境、工业及其他方面的支持。

俄罗斯外交部代表还特别提到了协调政治和军事层面的建立信任措施。

由此可见，莫斯科向北约各国提出了多种双边协议方案，特别是互不侵犯协定和个别安全保障协议。

俄罗斯外交部对外政策规划司司长阿列克谢·德罗比宁在莫斯科举行的集体安全国际论坛上发表了上述声明。

莫斯科已起草了一份关于构建欧亚新安全架构的立场文件，根据克里姆林宫的构想，该架构应吸纳其所有盟友参与。 俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫表示，所提议的体系不应限制任何一方的利益。

此前，土耳其外长与鲁比奥就俄罗斯对乌克兰的战争以及中东局势进行了讨论。

需要指出的是，俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫在亚特兰大举行的G20外长会议期间，并未释放出莫斯科方面愿意就乌克兰问题进行和平谈判的任何信号。 欧盟外交与安全政策高级代表卡雅·卡拉斯对此作出声明。

俄罗斯不支持在乌克兰停火，因为克里姆林宫担心，暂停战斗将使乌克兰方面有机会恢复力量。俄罗斯总统发言人德米特里·佩斯科夫于10月30日发表了这一声明。

关注我们在