俄罗斯正在加里宁格勒建造一座雷达站，其覆盖范围可及欧洲的大部分地区

在俄罗斯加里宁格勒州，一座大型雷达站的建设即将完工，据估计，该雷达站将能够探测到3000公里范围内的飞机、导弹和舰船。 其覆盖范围可能涵盖欧洲的大部分地区，特别是英国、法国、德国和乌克兰。

该设施位于格瓦尔迪伊斯克市附近，距离波兰边境约37公里。从ICEYE公司的卫星图像中可以看到三排天线，每排长度均超过500米。 该设施区域被双层围栏包围。

据波兰媒体Defence24报道，该设施的建设始于2023年3月。 这很可能是一座类似于俄罗斯29B6“集装箱”系统的雷达站。该系统工作于短波频段，利用电离层对无线电波的反射原理。 该技术能够探测视距外的目标。俄军声称，“集装箱”系统可同时追踪多达1万个空中目标，包括F-35战斗机。

立陶宛武装部队预备役上校瓦伊多塔斯·马利尼奥尼斯指出，如果与北约发生冲突，这座新站将能为俄罗斯指挥部提供额外的决策时间。所获取的情报也可用于准备进攻行动。 不过，据这位军官称，由于体积庞大，该雷达也是容易遭到打击的脆弱目标。

拉脱维亚军事分析师埃维娅·迪亚特科维奇认为，该站将有助于俄军探测低空飞行目标，特别是无人机。在她看来，这可能会降低北约国家使用无人机的效能。

另一座大型雷达正在加里宁格勒州的切尔尼亚霍夫斯克附近建设。据Defence24报道，该设施将呈环形，直径超过1600米。其建设同样始于2023年3月。 该媒体推测，这两个站可能相互关联，但第二个雷达站的用途目前尚不清楚。该地区总共部署了20多个电子侦察和对抗设施。

此前，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京曾表示，莫斯科准备动用所有现有武器，包括核武器，以应对来自西方的攻击。 据马利尼奥尼斯称，俄罗斯可能在加里宁格勒州部署多达100枚核弹头。据《泰晤士报》报道，波兰和立陶宛的高级官员认为，其中一部分已经部署在该地区。

德国之声对此进行了报道。

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