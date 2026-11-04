由于银行账户有款项入账，俄罗斯人将开始被拒绝发放儿童补贴

俄罗斯计划以家庭银行账户收到的款项金额过大为由，拒绝向其发放统一儿童补助金。 俄罗斯联邦劳动部已起草了关于发放补助金规则的相应修订草案。该部解释称，从2027年1月1日起，将把账户资金流动情况纳入分析考量；而从4月1日起，此类资金流入可能成为拒绝发放补助金的依据。

根据劳动部的提案，家庭账户的总收入不得超过其年收入的两倍。 同时，在计算过程中，亲属间的转账、贷款资金、税收扣除以及经文件证实的财产出售收入将不予计入。 相关信息将通过部门间协作系统获取，因此申请人无需自行收集证明材料。如果银行未能在规定期限内提供必要信息，公民可自行提交。

该草案还规定，自2027年1月1日起，领取补助金的最低收入标准将提高至每年十倍最低工资标准。 这一要求不适用于因客观原因导致无收入的人群。具体而言，包括孕妇、三岁以下儿童的父母、残疾人以及在就业中心登记的失业人员。

俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。

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