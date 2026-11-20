俄罗斯股市的下跌始于11月19日，当时正值弗拉基米尔·普京访华之际，而在唐纳德·特朗普与习近平出席的峰会未取得具体成果后，跌势进一步加剧。 短短三天内，莫斯科交易所指数下跌逾6%，俄罗斯企业市值蒸发了数千亿卢布。

据俄罗斯媒体报道，周三莫斯科交易所指数下跌1%，11月19日（周四）又下跌2.1%。 周五跌势持续：截至莫斯科时间14:32，该指数进一步下跌2.3%。

本周收盘时，市场跌幅创下8月中旬以来之最。 自普京启程前往中国深圳以来，短短三天内，该指数市值蒸发了3350亿卢布，跌至2355.9点的月度低点。

分析师指出，抛售的原因之一是普京、特朗普和习近平的三方会晤后未出现积极信号。 各国领导人签署的宣言中包含关于联合国改革和防止核战争的笼统表态，但并未就结束乌克兰战争达成任何具体协议。

相反，在总结性记者会上，普京再次对乌克兰发出威胁。 他承诺将对克里米亚大桥的袭击给予“痛彻心扉的回应”，声称俄罗斯在北约扩张问题上遭到了欺骗，并再次要求将顿巴斯剩余领土移交给莫斯科。

投资银行家叶夫根·科甘指出，对和平谈判成功的希望正在破灭，而俄罗斯股市正回归现实。

一周内，多家俄罗斯大型企业的股价也大幅下跌。其中，“俄罗斯天然气工业股份公司”下跌7%，“俄罗斯石油公司”下跌7.2%，“诺里尔斯克镍业”下跌9.9%， VTB下跌8.3%，“罗斯电网”下跌12.3%，而“俄罗斯航空”下跌8.8%。

尽管有人试图将普京出席峰会描绘为其外交成就，但政治学家阿巴斯·加利亚莫夫指出，与特朗普和习近平相比，这位俄罗斯领导人的政治地位并不对等。 在他看来，普京出席这场汇聚全球有影响力领导人的活动这一事实本身，并不能证明莫斯科已获得平等的地位。

值得一提的是，普京访华的结果令俄罗斯股市大受冲击。

特朗普和普京在深圳结束会晤，未向媒体发表联合声明。

俄罗斯燃油危机加剧：加油站开始实施限购——路透社报道。

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